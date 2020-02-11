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Гендиректор Шахтера: У Фернандо не было шансов в Спортинге

Премьер-лига
(1 голосов)

О Додо и Майконе, которые пропустили сборы

Гендиректор Шахтера: У Фернандо не было шансов в Спортинге
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Сергей Палкин, генеральный директор "Шахтера", сообщил, почему клуб забрал из аренды португальского "Спортинга" бразильца Фернандо.

Менеджер-руководитель клуба считает, что с игровой точки зрения Фернандо не стал сильнее.

"Он, по большому счету, не играл. Он сыграл несколько матчей в дубле "Спортинга", - говорит Палкин. - Фактически, все это время он был травмирован. То одна травма, то другая. Шансов сыграть за первую команду "Спортинга" у него не было.

Но мы поговорили с парнем, поговорили со "Спортингом" и приняли решение его вернуть. Фернандо сам хочет доказывать, что достоин играть в "Шахтере" и горит желанием. Этому парню нужно больше времени, чтобы себя зарекомендовать".

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То, что Майкон и Додо пропустили сбор из-за участия в отборочном турнире в Олимпийской сборной Бразилии, Палкин не считает большой проблемой.

"Более того, товарищеские матчи, которые мы играли в Турции, существенно отличаются от официальных. В какой-то степени, Майкон и Додо будут даже больше подготовлены, чем другие игроки. Ведь они задействованы в официальных играх. К сожалению, Додо получил небольшую травму, но в следующем матче уже должен играть. Для нас это очень важно и с точки зрения показать себя мировой футбольной элите", - добавляет гендиректор "Шахтера".

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В статье: Майкон Сергей Палкин Фернандо Спортинг (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
11.02.2020 в 14:04
Що дивно. 30- мілліонний Тете в якому так була зацікавлена Баварія не був викликаний в збірну. Звісно, він ще трохи молодий, але ціна повинна зіграти свою роль))
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Markus11 (Кривой Рог)
11.02.2020 в 14:20
Может дело в том, что на момент покупки Шахтером Майкона и Додо они уже засветились в молодежных сборных. А вот на позициях вингеров у Бразилии всегда и во всех возрастах была бешеная конкуренция. Немалую роль также играет медийная раскрученность того или иного игрока
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