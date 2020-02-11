Гендиректор Шахтера: У Фернандо не было шансов в Спортинге

Сергей Палкин, генеральный директор "Шахтера", сообщил, почему клуб забрал из аренды португальского "Спортинга" бразильца Фернандо.

Менеджер-руководитель клуба считает, что с игровой точки зрения Фернандо не стал сильнее.

"Он, по большому счету, не играл. Он сыграл несколько матчей в дубле "Спортинга", - говорит Палкин. - Фактически, все это время он был травмирован. То одна травма, то другая. Шансов сыграть за первую команду "Спортинга" у него не было.

Но мы поговорили с парнем, поговорили со "Спортингом" и приняли решение его вернуть. Фернандо сам хочет доказывать, что достоин играть в "Шахтере" и горит желанием. Этому парню нужно больше времени, чтобы себя зарекомендовать".

То, что Майкон и Додо пропустили сбор из-за участия в отборочном турнире в Олимпийской сборной Бразилии, Палкин не считает большой проблемой.

"Более того, товарищеские матчи, которые мы играли в Турции, существенно отличаются от официальных. В какой-то степени, Майкон и Додо будут даже больше подготовлены, чем другие игроки. Ведь они задействованы в официальных играх. К сожалению, Додо получил небольшую травму, но в следующем матче уже должен играть. Для нас это очень важно и с точки зрения показать себя мировой футбольной элите", - добавляет гендиректор "Шахтера".