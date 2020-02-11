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Стартовый состав Динамо в спарринге с БАТЭ
Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на контрольный поединок с билорвським БАТЭ.
"Динамо":
Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Вербич, Русин.
Матч начнется уже в 16:00.
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Источник:Телеграм-канал ФК Динамо
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