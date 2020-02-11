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Стартовый состав Динамо в спарринге с БАТЭ

Премьер-лига
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Стартовый состав Динамо в спарринге с БАТЭ
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Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на контрольный поединок с билорвським БАТЭ.

"Динамо":

Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Вербич, Русин.

Матч начнется уже в 16:00.

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В статье: БАТЭ (Борисов) Динамо (Киев) Контрольный матч спарринг тренировочный сбор
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