Карпаты - Кёге: видеотрансляция поединка

"Карпаты" сегодня проводят 5-й по очереди контрольный поединок с 7 командой чемпионата Дании - СК "Кёге".

За свою 93-летнюю историю клуб из одноименного города к юг от Копенгагена дважды становился чемпионом Дании. Но было это еще в 1954 и 1975 годах.

С тех пор "Кёге" звезд с неба не хватал, балансировал между суперлигой и первым дивизионом. А в феврале 2009 года клуб и вообще обанкротился. Возродить его удалось на удивление быстро, летом того же года - в результате кооперации с другим местным клубом из пригорода Кёге.

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Для датчан это будет 5-й по очереди контрольный поединок. Чемпионат у них начнется вместе с весной - несколько позже, чем для "Карпат".

Матч должен был начаться в 16:00 по киевскому времени, но из-за подготовки поля к игре его старт отложили как минимум на 15 минут.

Контрольный поединок

11.02.2020 16:15 Турция, Сиде

"Карпаты" (Львов, Украина) - "Кёге" (Кёге", Дания)

"Карпаты": Кудрик, Дубинчак, Халл, Мартинс, Гиоргадзе, Кльоц, Назарин, Притула, Лях, Лейоус, Матар.