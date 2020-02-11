Ящишин: К счастью, Карпаты уже забыли о гнетущей атмосфере, ультиматумах и недовольстве

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал об атмосфере в коллективе, принципах комплектации команды и новичках "зелено-белых".

- До начала весенней части чемпионата остается меньше двух недель. С каким настроением команда подходит к старту сезона?

- Перед сборами команду, по разным причинам, оставила довольно солидная группа игроков, поэтому наша задача совместно с тренерским штабом было таким: на основе тех ребят, которые изъявили желание остаться в "Карпатах", создать максимально положительный микроклимат и благодаря этому нивелировать кадровые потери. Главная цель, которую мы преследовали - не стать слабее, и я надеюсь, что нам удалось справиться с этой непростой миссией. Наверное, ни для кого не секрет, что периоды до и после отпуска команды были очень критическими, что не могло не сказаться на итоговом результате "Карпат" в турнирной таблице. К счастью, мы уже забыли о гнетущей атмосфере, ультиматумах и недовольстве - с теми, кто остался, мы переступили эту строчку и будем двигаться дальше. Сейчас честь клуба защищают те, кто прекрасно понимает: на "Карпаты" ждет очень тяжелая весна. Помню, как несколько лет назад известный фанат Ангел перед стартом сезона обратился к команде с просьбой - "Сыграйте хотя бы раз не за деньги, а за город и клуб". Что ж, теперь, очевидно, желание Ангела и других фанатов осуществится. "Карпаты" и раньше не шиковали, но сейчас мы вынуждены перейти в режим жесткой экономии. Все игроки - те, которые остались, и те, которые пришли - это прекрасно понимают. Они вместе с тренерами не собираются сдаваться и мириться с последним местом в таблице.

- Какие качества игроков во время комплектации команды стали определяющими?

- Что касается нашей трансферной политики, то мы прежде всего привлекли к собранию наиболее талантливую молодежь. К сожалению, из-за вызовов в юношеские сборные к первой команде не присоединились еще несколько очень перспективных воспитанников клубной школы и академии. Конечно, мы продолжим за ними следить и регулярно предоставлять им возможность тренироваться с первой командой. Те же ребята, которые поехали в Турцию, в целом, производят положительное впечатление, прежде всего благодаря своему желанию проявить себя. Конечно, у того же Ляха, Веремеенко, Притулы, Сливы, Толочко, Тлумака, Гороха еще все впереди, а сейчас они смогут закалиться по-взрослому.

Первые новички, Алексей Хахлев и Андро Гиоргадзе, уже полностью адаптировались к условиям, также с командой тренируются Владимир Танчик и Геннадий Пасич - они очень хорошо знакомы Роману Санжару, поэтому не исключено, что с ними будут подписаны контракты. Опять же, подчеркну - ребята прекрасно понимают, на что идут. Несмотря на то, что из обоймы первой команды на время выпал Ярослав Деда, клуб искал усиления в атакующем звене. Мы пересмотрели нескольких исполнителей, однако их уровень тренерский штаб не устроил, мы продолжали работу по усилению важных позиций. Не буду скрывать - многих игроков не устроило состояние дел в нашем клубе, но нашлось и немало таких, кто готов приехать. Среди причин были, прежде всего, бренд клуба, тренер и коллектив.

Подписание Матара, игрока, который несколько раз шокировал болельщиков "Карпат" в конце прошлого чемпионата, конечно, придаст остроты впереди. У сенегальца было повреждение, но сейчас он хорошо себя чувствует и приехал в расположение "Карпат" с большим желанием помочь вытянуть команду с последнего места. Идентичное настроение и у опытного кипера Антона Каниболоцкого. Стоит также отметить, что при выборе игроков, мы обращали внимание не только на их футбольное мастерство или финансовые желание, но и, что главное, на человеческие качества. Мы искали бойцов по характеру, тех, кто готов забыть о зоне комфорта и бороться с трудностями.