Палкин: На данный момент капитаном Шахтера является Пятов

не тот менталитет у латинских, от славянского отличается.. нас называют сепарами- а мы ржем и улыбаемся, вас называют - хохлолядями - вы не плачете , его называют пуйлом - а он дрюч**т и Россию 20 лет и пол усраины 7йгод) а тут назвали обезьяной - и все..трагедия)