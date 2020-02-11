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Палкин: На данный момент капитаном Шахтера является Пятов

Премьер-лига
(1 голосов)

Кажется, бразилец серьезно побил горшки с руководством клуба

Палкин: На данный момент капитаном Шахтера является Пятов
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, кто же является капитаном команды.

- На данный момент, капитаном "Шахтера" является Андрей Пятов. А дальше будет видно, - сказао Палкин.

Напомним, что о том, что капитанская повязка перешла Пятову от Тайсона из-за демарша последнего СМИ начали писать еще в начале года, хотя пресс-служба "горняков" данную информацию опровергала.

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В статье: Тайсон Андрей Пятов Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Neon11 (Ахтырка)
11.02.2020 в 18:30
І з якого то дива змінили капітана? Збрали нарукавника у "кращого футболіста 2019" ! не гоже так, не гоже....
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0
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v.grischuk (Винница)
11.02.2020 в 17:40
И заплакали детишки.......
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+1
0
kalimeras09000 (Ирпень)
11.02.2020 в 18:15
не тот менталитет у латинских, от славянского отличается.. нас называют сепарами- а мы ржем и улыбаемся, вас называют - хохлолядями - вы не плачете , его называют пуйлом - а он дрюч**т и Россию 20 лет и пол усраины 7йгод) а тут назвали обезьяной - и все..трагедия)
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Neon11 (Ахтырка)
11.02.2020 в 18:27
ти не просто сепар всраний, ти амбіцил!
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