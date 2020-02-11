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Палкин: На данный момент капитаном Шахтера является Пятов
Кажется, бразилец серьезно побил горшки с руководством клуба
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, кто же является капитаном команды.
- На данный момент, капитаном "Шахтера" является Андрей Пятов. А дальше будет видно, - сказао Палкин.
Напомним, что о том, что капитанская повязка перешла Пятову от Тайсона из-за демарша последнего СМИ начали писать еще в начале года, хотя пресс-служба "горняков" данную информацию опровергала.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (4)
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Neon11 (Ахтырка)
11.02.2020 в 18:30
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v.grischuk (Винница)
11.02.2020 в 17:40
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kalimeras09000 (Ирпень)
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Neon11 (Ахтырка)
11.02.2020 в 18:27
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