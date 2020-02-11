Шахтер вернул Кирюханцева в аренду в Мариуполь

Тренерский штаб "Шахтера" принял решение отправить 23-летнего защитника Игоря Кирюханцева обратно в "Мариуполь".

Футболист провел с донецкой командой два турецких сбора, однако, судя по всему, не смог впечатлить Луиша Каштру.

Как сообщает ТК "Футбол", защитник будет играть в аренде в "Мариуполе" минимум до конца сезона.

Напомним, что изначально аренда Кирюханцева (и Вакулы) в "Мариуполе" была рассчитана до конца сезона, однако "Шахтер" решил посмотреть на прогресс игроков на зимних сборах.

О том, вернется ли в "Мариуполь" Владислав Вакула, информации пока что нет.

Напомним, что осенью 2019 года Кирюханцев провел за "Мариуполь" 16 матчей (включая 2 игры в Лиге Европы) и забил 2 гола.