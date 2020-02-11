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Пиварич высказался о своем прошлогоднем "исчезновении" в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Тяжелая травма

Пиварич высказался о своем прошлогоднем "исчезновении" в Динамо
Новина українською

Хорватский легионер киевского "Динамо" Иосип Пиварич рассказал о травме, которая выбила его из состава на длительный период и породила огромнейшую количество слухов.

- Иосиф, сегодня ты работал по индивидуальной программе. Как себя чувствуешь?

- Вчера во время матча я пошел на высокий мяч, выпрыгнул, а соперник "подсел" под меня, я неудобно приземлился на спину, а потом почувствовал боль. Но это несерьезное повреждение, один день потренируюсь индивидуально. Надеюсь, уже завтра вернусь в общую группу.

- Ты пропустил длительный период из-за травмы. По своему внутреннему ощущению, ты уже вернулся на прежний уровень, ту форму, которую демонстрировал к травме?

- Думаю, что да. Мне понадобилось много времени, чтобы вернуть прежнюю форму. У меня была проблема с коленным суставом, воспаления. Но больше не хочу думать об этом. Сейчас очень хорошо чувствую себя и смотрю только вперед. Хочу быть в лучшей форме, чтобы помогать команде.

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В статье: Динамо (Киев) Йосип Пиварич
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Кузя_007 (Киев)
11.02.2020 в 17:46
Иосиф????
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