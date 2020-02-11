Юрченко: Трудно сказать, насколько Заря готова к УПЛ. Все покажут официальные матчи

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко рассказал о спарринге луганчан с "Железничаром" (4:0).

"Спарринг был хорошим. Мы настраивались на игру, потому что скоро уже возобновляется чемпионат, а мы хотели показать свою готовность. Многое получалось, мы играли в свой привычный футбол, получили удовольствие и победили со счетом 4:0.

Конечно, мы уже в ожидании официальных игр. Тренироваться на сборах не всегда просто, но у нас еще есть время подготовиться, хорошо сыграть последний контрольный матч и тогда можно в бой.

Насколько готова команда к УПЛ? Трудно сказать. Мы готовимся по тренерскому плану. Лично я считаю, что мы провели хорошую работу на сборах, а результат будет виден после первой официальной игры. По моему мнению, мы все выполнили и имеем хорошую готовность к УПЛ", - сказал Юрченко.