Кадири: Все хотят меня ударить, это такая шутка в команде, не знаю почему

Защитник "Динамо" Мохаммед Кадири рассказал, как команда готовится к сезону и о своих талантах, как на футбольном поле, так и вне его.

- Момо, как чувствуешь себя на этом сборе?

- Мне нравится то, как проходят наши тренировки. Вы видите, как все игроки стараются во время этой межсезонной подготовки. Все хотят набрать хорошую форму к старту официальных матчей сезона и прилагают для этого максимум усилий.

- В конце сегодняшней тренировки три команды соревновались в том, чтобы забить как можно больше голов ударами из-ха пределов штрафной. Это одно из ваших любимых упражнений?

- Оно не только увлекательное, а и очень полезное. Сейчас отработка этого элемента крайне важна. Голы – это то, чего ждут болельщики, ради чего они идут на трибуны. Подобные упражнения помогают отработать удары. Каждый игрок должен уметь забивать голы.

- Также это упражнение, наверное, помогает немного расслабиться в конце тренировки, ведь добавляет положительных эмоций, игроки шутят...

- Да, иногда мы подшучиваем друг над другом, ведь всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но моя команда всегда выигрывает (улыбается). На самом деле у нас в команде есть настоящие снайперы, для которых забить гол из-за пределов штрафной - не проблема.

- То же продемонстрировал и ты в матче с "Борацом", которому забил с довольно дальней дистанции...

- У меня тоже неплохо поставленный удар. И я не впервые забиваю подобный гол. В том эпизоде, когда я уже обвел игрока, ушел из-под его опеки, дело уже было по сути сделано. Я уже видел мяч в сетке ворот еще до своего удара.

- Во время этого сбора "Динамо" одерживает очень уверенные победы. Команда набрала хорошую форму?

- Да, мы очень продуктивно работаем. Тренерский штаб детально нам объясняет, как мы должны двигаться, забивать голы. Много внимания уделяется и беговой работе, физической выносливости. И это нам помогает. Так и должно быть, во время сборов мы должны выкладываться на все сто процентов на тренировках, в играх, чтобы подойти к сезону в отличной форме. Что касается меня, сейчас я чувствую себя в прекрасной форме.

- Лично для тебя работа на сборе не показалась тяжелой? Ты привык к таким нагрузкам?

- Нет, я хорошо выдерживаю эти нагрузки. И все остальные игроки справляются, никто не жалуется. Все понимают, что им это нужно. Поэтому каждый работает на максимуме.

- Ты уже поиграл в "Динамо" на позиции опорного защитника и центрбека. Одинаково комфортно себя чувствуешь на обоих позициях?

- Играть в защите для меня совсем не трудно, ведь в моих предыдущих командах я тоже играл в защите. Так было и в "Аустрии", и когда я играл еще в Гане. В тульском "Арсенале" все матчи я провел в полузащите. Для меня совсем не трудно закрыть любую из этих позиций. Считаю, что игрок не должен быть привязан лишь к одной позиции. Чем более универсальным игроком ты являешься, тем больше пользы можешь принести команде.

- Легко тебе общаться с партнерами по команде? Кто твои лучшие друзья?

- Из-за моего неидеального английского ребята часто смеются над тем, что я говорю. Но я считаю, что это хорошо. Ведь мы – как одна семья, поэтому мы должны общаться, шутить друг с другом, именно тогда мы становимся настоящей единой командой, где каждый друг за друга. Еще все хотят меня ударить, это такая шутка в команде, не знаю почему. Но всем весело, поэтому я не против.

- Ребята говорят, что ты самый веселый в команде. Это правда?

- Думаю, это тоже мой талант. В каждой команде где я играл, я начинаю шутить со всеми. И все хотят меня ударить. Не знаю почему. Возможно, и вы хотите это сделать (смеется).

- Кто еще кроме тебя имеет такой талант в команде? Возможно, одессит Жора Бущан?

- О да, это точно он. Каждый день мы с ним шутим, иногда даже в шутку боксируем. Я говорю ему, попробуй попасть мне в нос – и он пробует. Тогда я ему говорю – все, Жора, достаточно. Но главное, что нам весело вместе.