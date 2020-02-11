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Трансфер Бутко в Лех сорвался из-за травмы игрока
Богдан выбыл минимум на месяц
Трансфер правого защитника "Шахтера" Богдана Бутко в польский "Лех" сорвался из-за травмы футболиста.
У игрока надрыв приводящей мышцы, из-за которого он выбыл минимум на месяц.
Ранее сообщалось о том, что "Лех" хотел арендовать защитника до конца сезона.
Напомним, что "горняки" также не рассчитывают на Бутко и уже исключили игрока из заявок команды на Лигу Европы и УПЛ.
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Источник:Динамомания
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