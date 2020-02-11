Трансфер Бутко в Лех сорвался из-за травмы игрока

Трансфер правого защитника "Шахтера" Богдана Бутко в польский "Лех" сорвался из-за травмы футболиста.

У игрока надрыв приводящей мышцы, из-за которого он выбыл минимум на месяц.

Ранее сообщалось о том, что "Лех" хотел арендовать защитника до конца сезона.

Напомним, что "горняки" также не рассчитывают на Бутко и уже исключили игрока из заявок команды на Лигу Европы и УПЛ.