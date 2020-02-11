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Бабич: Мы не гонимся за победами

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник азовцев рассказал о спаррингах со Львовом и Черноморцем

Бабич: Мы не гонимся за победами
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал недавние спарринги команды со "Львовом" (1:1) и "Черноморцем" (2:1).

— Провели две игры. Наш первый соперник "Львов" заставил нас и обороняться, и атаковать позиционно. "Черноморец" в свою очередь очень много работал в прессинге. Мы посмотрели, как наши футболисты, находясь "под нагрузкой", выходят из-под него.

Это были первые матчи на сборах, в которых наша команда получила полный объем работы. Практически все ребята сыграли по 90 минут. В конце спаррингов, как мы и предполагали, пришлось "включать характер", так как мы сейчас не в оптимальном функциональном состоянии. Обе игры дали нам достаточно информации для анализа.

Мы не гонимся сейчас за победами. Нам надо, чтобы ребята четко выполняли наши требования. И когда у нас это получается, мы добиваемся положительного результата.

— Как вы оцениваете игру Вячеслава Танковского?

— Слава пропустил практически весь первый подготовительный сбор. Сегодня он отыграл один тайм против "Львова" и 20 минут с "Черноморцем". Ему еще надо набирать кондиции. Мы знаем его сильные качества, но его функциональное состояние оставляет еще желать лучшего.

Возвращение Кирюханцева — это большой плюс для команды?

— Однозначно, конкуренция на этой позиции у нас усиливается. Это важно, учитывая, что весной нас ждет очень плотный график матчей. Могу сказать, что и Паша Полегенько и Илья Путря очень неплохо смотрятся на этой позиции. И то, что увеличивается конкуренция, а у нас появляется приятная "головная боль" при выборе состава — это плюс.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич Вячеслав Танковский Игорь Кирюханцев
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
11.02.2020 в 20:52
возвращение кирюханцева--смешно читать---
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