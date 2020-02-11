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Береза: Я заставлю заплатить ангажированных судей, которые специально судят против Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Днепра-1 предупреждает. Или угрожает...

Береза: Я заставлю заплатить ангажированных судей, которые специально судят против Днепра-1
Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза предупредил арбитров, которые будут ангажировано судить его команду.

"Что касается судейства, то я хочу предупредить всех людей в футбольных мантиях, у которых даже есть свои семейные истории в арбитраже, у которых судили и родители, и деды, и, возможно, прадеды, однако это, к сожалению их не уберегает от ангажированности.

Но каждая ошибка имеет цену. И я заставлю заплатить ангажированные бригады арбитров, которые специально судят против нашей команды. Об этом я много говорил во Второй и Первой лигах, но в этом году я это реализую", - сказал Береза.

Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" находится на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (2)
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Stuntriding (Киев)
11.02.2020 в 20:55
Кого этот шпалоукладчик там собрался заставлять? Это ему не пердив, чёрт убогий.
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Hugo64 (PARIS)
11.02.2020 в 20:40
ах вон почему днепртипа1 на 8 месте а должно быть на..первом--судьи виноваты--- в пердиве и во второйлиге это прокатывало---ЗАСТаВЛЯЛ всё же судить в пользу днепратипаа 1
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+2
0

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