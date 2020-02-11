Береза: Я заставлю заплатить ангажированных судей, которые специально судят против Днепра-1

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза предупредил арбитров, которые будут ангажировано судить его команду.

"Что касается судейства, то я хочу предупредить всех людей в футбольных мантиях, у которых даже есть свои семейные истории в арбитраже, у которых судили и родители, и деды, и, возможно, прадеды, однако это, к сожалению их не уберегает от ангажированности.

Но каждая ошибка имеет цену. И я заставлю заплатить ангажированные бригады арбитров, которые специально судят против нашей команды. Об этом я много говорил во Второй и Первой лигах, но в этом году я это реализую", - сказал Береза.

Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" находится на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.