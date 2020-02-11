Михайличенко: Наверное, нам бояться судейских ошибок не стоит, ведь в УПЛ будет VAR

Главный тренер "Динамо" Алексея Михайличенко подвел итоги спарринга с БАТЭ (1:1).

- Это был хороший спарринг, хорошая игра. Было много движения, борьбы. Мы уже готовимся к тому, чтобы давать игрокам проводить весь матч, поэтому было видно, что к концу некоторые устали, возможно, принимали не те решения, было много необоснованных потерь мяча.

Но все идет по плану, матч с БАТЭ был хорошим спаррингом, который поможет нам подготовиться к сезону. Получается так, что именно на этом поле (Cornelia Belek. - Прим. ред.) мы не можем выиграть: сыграли со счетом 1:1 с "Легией" и сейчас - с БАТЭ. Однако еще раз повторюсь, что уровнем спарринга мы абсолютно довольны.

- Можете оценить работу судейской бригады?

- У нас все будет совсем иначе, на каждом матче будет работать VAR. Поэтому, наверное, нам бояться судейских ошибок не стоит.

- Обращаете ли вы внимание игроков на введение VAR? Возможно, даете советы, рекомендации?

- Вполне естественно. Любой фол может рассматриваться как нарушение, как пенальти. Поэтому нужно внимательнее и аккуратнее действовать при стандартных положениях, играть до конца, не останавливаться. В этом нет ничего необычного, просто надо чувствовать, что любая твоя ошибка может быть замеченной.

- На втором сборе "Динамо" пропустило всего два мяча, и оба - с пенальти. Насколько вы довольны игрой команды в обороне?

- Об этом можно будет судить только в сезоне.