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Михайличенко: Наверное, нам бояться судейских ошибок не стоит, ведь в УПЛ будет VAR

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги матча с БАТЭ от главного тренера киевлян

Михайличенко: Наверное, нам бояться судейских ошибок не стоит, ведь в УПЛ будет VAR
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексея Михайличенко подвел итоги спарринга с БАТЭ (1:1).

- Это был хороший спарринг, хорошая игра. Было много движения, борьбы. Мы уже готовимся к тому, чтобы давать игрокам проводить весь матч, поэтому было видно, что к концу некоторые устали, возможно, принимали не те решения, было много необоснованных потерь мяча.

Но все идет по плану, матч с БАТЭ был хорошим спаррингом, который поможет нам подготовиться к сезону. Получается так, что именно на этом поле (Cornelia Belek. - Прим. ред.) мы не можем выиграть: сыграли со счетом 1:1 с "Легией" и сейчас - с БАТЭ. Однако еще раз повторюсь, что уровнем спарринга мы абсолютно довольны.

- Можете оценить работу судейской бригады?

- У нас все будет совсем иначе, на каждом матче будет работать VAR. Поэтому, наверное, нам бояться судейских ошибок не стоит.

- Обращаете ли вы внимание игроков на введение VAR? Возможно, даете советы, рекомендации?

- Вполне естественно. Любой фол может рассматриваться как нарушение, как пенальти. Поэтому нужно внимательнее и аккуратнее действовать при стандартных положениях, играть до конца, не останавливаться. В этом нет ничего необычного, просто надо чувствовать, что любая твоя ошибка может быть замеченной.

- На втором сборе "Динамо" пропустило всего два мяча, и оба - с пенальти. Насколько вы довольны игрой команды в обороне?

- Об этом можно будет судить только в сезоне.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
11.02.2020 в 20:43
этот ВАР толку не принесет.. точно также как и ис 5 судьями----в конечном счете решение будет принимать всё же судья в поле---НУ А ПОТОМ скажут но не совсем заметил и тд
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СашаXM (Хмельницкий)
11.02.2020 в 20:32
Зря Миха так .. под кем весь укр.футб и так все знают, а то как смотреть ВАР и потом в студии это подтверждать - это совсем другое! Так что даже чистая игра с чуть большей долей силово игры - будет пеналь а уже АналЫ1/2/3 отбелят )))
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