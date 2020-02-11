Колос минимально проиграл в спарринге казахскому Жетысу

"Колос" провел свой третий спарринг на втором турецком сборе. Во вторник 11 февраля ковалевцы сыграли с казахстанским "Жетысу".

В целом игра была равной и не изобиловала острыми моментами. "Жетысу" забил в середине первого тайма после ошибки Задои.

У ковалевцев была пара неплохих моментов во втором тайме, однако подопечных Костышина подвела реализация. 0:1 – победа казахстанской команды.

Свой следующий контрольный матч "Колос" сыграет уже завтра, 12 февраля. Соперником ковалевцев в этом матче будет команда "Навбахор" (Узбекистан).

Колос - Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 0:1

Гол: (25)

Колос: Волынец (Яшков, 46), Ефремов (Морозко, 65), Гавриш, Петров, Емец (Сенько, 65), Богданов (Сорокин, 65), Задоя (Ильин, 46), Ореховский (Черноморец, 65), Вильхамссон (Кожушко, 53), Смирный (Антюх, 65), Лысенко (Мораренко, 65).