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Колос минимально проиграл в спарринге казахскому Жетысу

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра не изобиловала острыми моментами

Колос минимально проиграл в спарринге казахскому Жетысу
Новина українською

"Колос" провел свой третий спарринг на втором турецком сборе. Во вторник 11 февраля ковалевцы сыграли с казахстанским "Жетысу".

В целом игра была равной и не изобиловала острыми моментами. "Жетысу" забил в середине первого тайма после ошибки Задои.

У ковалевцев была пара неплохих моментов во втором тайме, однако подопечных Костышина подвела реализация. 0:1 – победа казахстанской команды.

Свой следующий контрольный матч "Колос" сыграет уже завтра, 12 февраля. Соперником ковалевцев в этом матче будет команда "Навбахор" (Узбекистан).

Колос - Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 0:1

Гол: (25)

Колос: Волынец (Яшков, 46), Ефремов (Морозко, 65), Гавриш, Петров, Емец (Сенько, 65), Богданов (Сорокин, 65), Задоя (Ильин, 46), Ореховский (Черноморец, 65), Вильхамссон (Кожушко, 53), Смирный (Антюх, 65), Лысенко (Мораренко, 65).

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В статье: Колос (Ковалевка)
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