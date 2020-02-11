Шаран: На первый план выходит задача попасть в еврокубковую зону

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о задачах команды на весеннюю часть сезона.

"Перед тренировочным сбором была встреча с президентом клуба. Он заявил, что мы хотим играть в Лиге Европы, желательно на групповом этапе. Но на первый план выходит задача попасть в еврокубковую зону.

Прекрасно понимаем, что и "Заря", и "Десна", и "Динамо" – это очень серьезные соперники. Но будем стараться делать все возможное. Я вижу, что у ребят мотивация есть, стимул есть, в этом плане все в порядке.

Будем настраиваться на каждый матч, а не только встречи в первой шестерке. Перед шестеркой еще есть 4 важных матча в весенней части чемпионата. В Кубке хочется дать бой "Динамо", - сказал Шаран.

Напомним, что на данный момент "Александрия" с 33-мя очками расположилась на 5-й позиции в турнирной таблице УПЛ.