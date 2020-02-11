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Карпаты устроили перестрелку в спарринге с датчанами

Премьер-лига
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Победила дружба

Карпаты устроили перестрелку в спарринге с датчанами
Новина українською

Львовские "Карпаты" во вторник 11 февраля провели свой очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником "зелено-белых" был середняк первой лиги Дании — "Кеге"

Игра вышла веселой, команды куда активнее играли в атаке, чем в обороне, и наколотили друг дружке по три мяча.

Интересно, что в концовке матча датчане могли вырвать победу, однако новичок "Карпат" Каниболоцкий потянул пенальти (судил второй тайм, кстати, украинец Константин Труханов).

В итоге, боевая ничья 3:3.

Карпаты — Кеге (Дания) 3:3

Голы: Лях (29), Танчик (52), Тлумак (83) —(8), (46), (67, с пенальти.).

Карпаты: Кудрик (Каниболоцкий, 46), Дубинчак (Слива, 46), Халл (Толочко, 46), Мартинс (Кириленко, 46), Гиоргадзе (Веремиенко, 46), Клец (Хахлев, 46), Назарина (Тлумак, 60), Притула (Козак, 46), Лях (Пасич, 46), Лейоус (Танчик, 46), Матар (Бойчук, 46).

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В статье: Карпаты (Львов)
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