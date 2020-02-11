Львов завершил сбор ничьей с армянским Лори

ФК "Львов" сыграл свой последний матч на турецком сборе. Последним соперником львовян стал армянский клуб "Лори".

Учитывая, что за три дня команда провела четыре матча, на игру против "Лори" Егише Меликян выпустил игроков, которые меньше времени провели во вчерашней игре с "Мариуполем" (1:1).

Выйти вперед "сине-золотые львы" сумели в середине первого тайма (с пенальти забил Велвес), однако удержать победный счет команде не удалось. За семь минут до конца матча "Львов" пропустил, а матч так и закончился вничью 1:1.

В среду "Львов" вылетает в Украину, где игроки получат два дня выходных, а с 15 февраля команда начнет непосредственную подготовку к матчу УПЛ с "Олимпиком".

Львов - Лори (Ванадзор, Армения) 1:1

Голы: Велвес, 25 (пен) - (83)

Львов в первом тайме: Сарнавский, Гончар, Кравчук, Клименчук, Бусько, Жонатан, Шина, Велвес, Пернамбуко, Нич и игрок на просмотре.