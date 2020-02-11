Левски готов отпустить Паулиньо в Динамо - СМИ

Болгарский "Левски" готов расстаться с одним из своих лидеров Паулиньо (который в свое время играл в "Заре") в нынешнее трансферное окно.

Как сообщает местное издание Fakti, клуб испытывает финансовые трудности и готов отпустить вингера уже сейчас, если, конечно, за него предложат приемлемую цену.

В то же время, так как в большинстве европейских клубов трансферное окно уже закрыто, выбор у клуба невелик. Поэтому издание склоняется к мысли, что "Левски" может продать игрока в киевское "Динамо", которое якобы интересовалось бразильцем.

Отметим, что трансфер игрока оценивается в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Паулиньо провел 24 матча, отличившись 8 голами и 4 ассистами.