  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левски готов отпустить Паулиньо в Динамо - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левски готов отпустить Паулиньо в Динамо - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Вот только нужен ли он сейчас киевлянам

Левски готов отпустить Паулиньо в Динамо - СМИ
Новина українською

Болгарский "Левски" готов расстаться с одним из своих лидеров Паулиньо (который в свое время играл в "Заре") в нынешнее трансферное окно.

Как сообщает местное издание Fakti, клуб испытывает финансовые трудности и готов отпустить вингера уже сейчас, если, конечно, за него предложат приемлемую цену.

В то же время, так как в большинстве европейских клубов трансферное окно уже закрыто, выбор у клуба невелик. Поэтому издание склоняется к мысли, что "Левски" может продать игрока в киевское "Динамо", которое якобы интересовалось бразильцем.

Отметим, что трансфер игрока оценивается в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Паулиньо провел 24 матча, отличившись 8 голами и 4 ассистами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Левски (София) Динамо (Киев) Паулиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...