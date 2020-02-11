Санжар: Мы подробно разбираем каждую ошибку, только так мы сможем двигаться вперед

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал итог спарринга с датским "Кеге" (3:3).

"Мне понравился наш сегодняшний соперник, ведь "Кеге" очень удачно нас прессинговал. Было много борьбы и присутствовал высокий темп. Саму игру можно разделить на два тайма. В первом мы пропустили гол со стандарта, впоследствии отыгрались. Мы больше владели мячом, тоже прессинговали соперника, имели свои возможности, но первая половина встречи была ровной. После перерыва было сделано немало замен, я предоставил возможность сыграть практически всем ребятам. Рад, что сумел отличиться юный Юрий Тлумак. Также отмечу Владимира Танчика, который забил гол и отдал голевую передачу. Удачно сыграл и Антон Каниболоцкий, он не раз выручил команду в этом матче и еще и отразил удар с пенальти.

Три пропущенных мяча - это не потеря концентрации. Это неправильные индивидуальные и командные действия защиты. Мы допустили некоторые ошибки, за что и поплатились. Если бы действовали иначе в этих ситуациях, то этих моментов были легко избежать. Однако это большой опыт, который получают ребята. У нас много молодых футболистов, поэтому без ошибок быть не может. Мы подробно анализируем и разбираем нашу игру, каждую ошибку, и только так мы сможем двигаться вперед", - сказал Санжар.