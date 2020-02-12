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Береза​: ​Если по "физике" у нас вопросы закрыты, то по стратегии проседаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Анонсирует подписание итальянского ассистента?

Береза​: ​Если по "физике" у нас вопросы закрыты, то по стратегии проседаем
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Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​оценил выступления главной футбольной команды в УПЛ, указал на недостатки и анонсировал трансфер, который касается стратегии и тактики.

Экс-нардеп отмечает, что СК "Днепр-1" триумфально прошел Вторую и Первую лиги.

И нам выдавали много авансов, мол команда будет так и продолжать выступать в УПЛ, - говорит Береза. - Однако я четко понимал, что те футболисты, у которых мы поверили два года назад, все же на уровне Премьер-лиги будут выглядеть по-другому, чем в низших дивизионах.

Но давайте на это посмотрим с другой стороны. Было бы правильно не дать шанс ребятам, которые получили путевку в УПЛ и были с нами в самые трудные времена, проверить свои силы на фоне сильных клубов страны? Мы дали возможность им реализовать себя и показать то, что они могут.

Некоторые из футболистов уровень УПЛ, как заметил Юрий Береза, не потянул.

"И они сами приняли решение уйти из команды, ведь сами понимали, что идут в тонусе с другими ребятами, чтобы давать команде результат. Поэтому для меня Дмитрий Михайленко - это большой футбольный шахматист, который смотрит вперед, просчитывая многие последующие ходов. И мы эти партии обсуждаем.

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У нас есть единственный тренерско-менеджментський организм, который и придает направление движения команде. К сожалению, не все футболисты ему отвечают.

И, кстати, сейчас у нас будет еще один интересный трансфер, который касается стратегии и тактики. Если по физике у нас вопрос закрыты, то возможно где-то по стратегии проседает и сейчас этот вопрос мы также закроем. Повторюсь, мы много работаем, а труд дает результат", - добавил президент СК "Днепр-1".

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В статье: Первая лига Вторая лига Дмитрий Михайленко УПЛ СК Днепр-1 Юрий Береза Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
12.02.2020 в 08:21
О блін - футбольний спец віднайшовся Це повинен тренер казати і коментувати, а не це недо... чудо
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