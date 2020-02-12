Береза​: ​Если по "физике" у нас вопросы закрыты, то по стратегии проседаем

Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​оценил выступления главной футбольной команды в УПЛ, указал на недостатки и анонсировал трансфер, который касается стратегии и тактики.

Экс-нардеп отмечает, что СК "Днепр-1" триумфально прошел Вторую и Первую лиги.

И нам выдавали много авансов, мол команда будет так и продолжать выступать в УПЛ, - говорит Береза. - Однако я четко понимал, что те футболисты, у которых мы поверили два года назад, все же на уровне Премьер-лиги будут выглядеть по-другому, чем в низших дивизионах. Но давайте на это посмотрим с другой стороны. Было бы правильно не дать шанс ребятам, которые получили путевку в УПЛ и были с нами в самые трудные времена, проверить свои силы на фоне сильных клубов страны? Мы дали возможность им реализовать себя и показать то, что они могут.

Некоторые из футболистов уровень УПЛ, как заметил Юрий Береза, не потянул.

"И они сами приняли решение уйти из команды, ведь сами понимали, что идут в тонусе с другими ребятами, чтобы давать команде результат. Поэтому для меня Дмитрий Михайленко - это большой футбольный шахматист, который смотрит вперед, просчитывая многие последующие ходов. И мы эти партии обсуждаем.

У нас есть единственный тренерско-менеджментський организм, который и придает направление движения команде. К сожалению, не все футболисты ему отвечают.

И, кстати, сейчас у нас будет еще один интересный трансфер, который касается стратегии и тактики. Если по физике у нас вопрос закрыты, то возможно где-то по стратегии проседает и сейчас этот вопрос мы также закроем. Повторюсь, мы много работаем, а труд дает результат", - добавил президент СК "Днепр-1".