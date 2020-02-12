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Меликян оценил последний перед возвращением в Украину контрольный матч ФК Львов

Премьер-лига
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Игру второго состава

Меликян оценил последний перед возвращением в Украину контрольный матч ФК Львов
Новина українською

Наставник ПФК "Львов" Егише Меликян подвел итог заключительной контрольной игры турецкого сбора против армянского "Лори" (1:1).

Коуч отметил, что его команда завершила сборы в Турции.

- Это был наш 7 контрольный поединок, причем последние три дня были очень насыщенные - 3 матча подряд.

Позавчера для нашего штаба крайне важно проверить силы на фоне 6 команды УПЛ ("Мариуполя - ред.). В этом спарринге мы выставили наш основной состав.

Читайте такжеЛьвов завершил сбор ничьей с армянским Лори

Вчера против армянской команды "Лори" играл наш второй состав. Сделано это было для того, чтобы все футболисты в обойме ПФК "Львов" получили необходимую игровую практику.

Доволен ли я итоговым 1:1? Важно, что обошлось без травм. Заметно, что команда "наелась". Все-таки мы долгое время находились на этом сборе. Сейчас команда вернется домой, футболисты получат заряд позитива от общения с родными и близкими. Ну а дальше по плану - матч с "Олимпиком".

Всеми мыслями мы уже в этой игре. Нас ждет напряженный весенний этап чемпионата. Верю, что выполненная работа на зимних сборах не пройдет даром и весной команда будет выглядеть достойно.

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В статье: Товарищеский матч ФК Львов Контрольный матч Егише Меликян тренировочный сбор Лори (Ванадзор)
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Источник:
ФК Львів

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