50-60 тысяч долларов в месяц - назван размер "черных" зарплат динамовцев

Размер "черной" зарплаты в ведущих украинских футболистов "Динамо" составляет 50-60 тысяч долларов в месяц.

Об этом заявляет издание Экономическая правда, ссылаясь на информацию от неназванного источника.

Притом все основные выплаты по "черным" зарплатами проходят через две оффшорные компании - "Newport Management" и "Динамо Киев Кипр ЛТД".

Издание также нашло документальные упоминание об отношении обеих компаний к киевском "Динамо".

В частности, в соглашении о прекращении контракта с сербским футболистом Александром Пантичем и "Динамо" четко указана сумма выплаты ему зарплаты за июль-август 2019 - это 145 000 и 455 евро. То есть, за месяц в "Динамо" Пантич получил зарплату примерно в 72 000 евро, что по курсу НБУ на тот момент чуть больше 2 миллионов гривен.

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Официальная зарплата Пантича в 2018 году составила 18 140 гривен.

Вся же выплата Пантичу за досрочное расторжение контракта в августе 2019 составила 800 000 евро, а это больше, чем весь официальный зарплатный фонд команды "Динамо" за несколько месяцев.

В этой же сделке по выплате средств Пантич упоминаются и две оффшорные компании, связанные с "Динамо". В пункте 3 соглашения говорится: "обе стороны принимают во внимание, что все платежи по данной сделке могут быть осуществлены дочерней компанией Клуба" Динамо Киев (Кипр) ЛТД".

В части 6 соглашения указывается и "Newport Management", по которой, возможно, осуществлялись все финансовые выплаты по зарплате, трансфера и арендного соглашения Пантич в испанский футбольный клуб "Кадис" в начале 2019 года.

"Стороны обязуются прекратить любые производства и иски против Другой Стороны (а также компаний Newport и Dynamo Kiev (Cyprus) LTD) и не любые новые споры по трудовым (и любым) другим отношениям между сторонами", - говорится в соглашении.