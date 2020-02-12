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50-60 тысяч долларов в месяц - назван размер "черных" зарплат динамовцев

Премьер-лига
(6 голосов)

Сравнение на примере Пантича

50-60 тысяч долларов в месяц - назван размер "черных" зарплат динамовцев
Новина українською

Размер "черной" зарплаты в ведущих украинских футболистов "Динамо" составляет 50-60 тысяч долларов в месяц.

Об этом заявляет издание Экономическая правда, ссылаясь на информацию от неназванного источника.

Притом все основные выплаты по "черным" зарплатами проходят через две оффшорные компании - "Newport Management" и "Динамо Киев Кипр ЛТД".

Издание также нашло документальные упоминание об отношении обеих компаний к киевском "Динамо".

В частности, в соглашении о прекращении контракта с сербским футболистом Александром Пантичем и "Динамо" четко указана сумма выплаты ему зарплаты за июль-август 2019 - это 145 000 и 455 евро. То есть, за месяц в "Динамо" Пантич получил зарплату примерно в 72 000 евро, что по курсу НБУ на тот момент чуть больше 2 миллионов гривен.

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Официальная зарплата Пантича в 2018 году составила 18 140 гривен.

Вся же выплата Пантичу за досрочное расторжение контракта в августе 2019 составила 800 000 евро, а это больше, чем весь официальный зарплатный фонд команды "Динамо" за несколько месяцев.

В этой же сделке по выплате средств Пантич упоминаются и две оффшорные компании, связанные с "Динамо". В пункте 3 соглашения говорится: "обе стороны принимают во внимание, что все платежи по данной сделке могут быть осуществлены дочерней компанией Клуба" Динамо Киев (Кипр) ЛТД".

В части 6 соглашения указывается и "Newport Management", по которой, возможно, осуществлялись все финансовые выплаты по зарплате, трансфера и арендного соглашения Пантич в испанский футбольный клуб "Кадис" в начале 2019 года.

"Стороны обязуются прекратить любые производства и иски против Другой Стороны (а также компаний Newport и Dynamo Kiev (Cyprus) LTD) и не любые новые споры по трудовым (и любым) другим отношениям между сторонами", - говорится в соглашении.

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В статье: Динамо (Киев) Александар Пантич зарплата
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Комментарии (5)
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beatles (Крыжополь)
12.02.2020 в 10:33
Любители сов, где вы? Как вам такой поклеп на Срукиса? Парни бьются за идею!
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0
0
tolibgan (Запорожье)
12.02.2020 в 10:11
И кто после таких "честных" выплат сепары??? Смешно!!! Суркис всех крутит на своём конце!! Налоги не платит! Зато Шахта такие плохие сепары !! Но налоги платит в бюджет отменно
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+3
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.02.2020 в 09:50
Зато в вышиванках ходят) На нары Суркиса !
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+2
-1
мы за динамо (киев)
12.02.2020 в 09:49
давно пора розворушити це кубло. незабути і всі інші.футболу це піде тільки на користь.
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+2
0
Pokeruga (Кропивницкий)
12.02.2020 в 09:48
Никита Бурда ж об этом и говорил на днях !!! Иностранцы приезжают в Динамо, что бы заработать!!! А украинские футболисты играют за идею и зарплату в 18 000 грн. Вы налоговую ведомость динамо посмотрите и все вам станет ясно!!! ;)
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+4
0

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