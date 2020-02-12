Игрок украинского клуба мог находиться на борту пассажирского самолета, который сбил Иран

Иранский нападающий донецкого "Олимпика" Шахаб Захеди рассказал, что мог оказаться в самолете украинской авиакомпании, который был сбит в Тегеране.

Шахаб вспоминает, что ждал на визу и должен был лететь именно в это время.

Тем же рейсом. Или следующим. Не хочу сказать, что мне повезло, ведь на все воля Божья. Могу только посочувствовать семьям жертв: очень жаль, что так произошло.

Однако у меня не было ощущения, что я избежал смерти. Впереди много задач, которые дал мне Бог. Должен еще многое сделать", - сказал Шахаб.

Напомним, что иранские войска 8 января 2020 случайно подбили ракетами украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который вылетал рейсом PS-752 с Тегерану в Киев. Погибли все, кто был на борту - 176 человек.