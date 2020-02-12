В первой части сезона десять раз арбитры ошиблись в пользу Мариуполя, часто ошибались против Динамо

UA-Футбол благодаря собственноручно собранной информации, а также с помощью экспертов, экс-арбитров ФИФА Мирослава Ступара и Сергея Шебека, подводит промежуточные итоги первой части украинского сезона в плане арбитража.

Итак, согласно статистике, чаще всего судьи ошибались в пользу "Мариуполя" – около десяти видимых ошибок. Чаще всего эти ошибки касались назначения / не назначение пенальти. Стоит также добавить, что и против "Мариуполя" имели место три ошибки.

Второй командой, в пользу которой чаще всего ошибались арбитры, по нашим подсчетам стал донецкий "Шахтер". Однако это с учетом матчей в Кубке и Суперкубке Украины, на которые пришлась половина ошибок – три. Еще три – в УПЛ. Важно также добавить, что эти ошибки чаще всего не влияли на результат матчей. То есть, в поединках за Суперкубок Украины и 1/8-й финала Кубка Украины были три видимых ошибки в пользу "горняков" (и, соответственно, против "Динамо"), но в обоих случаях побеждал соперник.

В матче 15-го тура УПЛ в ворота "Шахтера" в пользу "Львова" не был назначен пенальти, но "горняки" победили соперника 4:1, поэтому говорить о влиянии на итоговый расклад не приходится. А вот в матче с "Александрией" в двенадцатом туре не назначенный справедливый пенальти в ворота "горняков" способствовал ничье 0:0. Здесь "Шахтер" мог потерять зачетный балл. Как и в матче с "Олимпиком" в семнадцатом туре, когда при счете 0:0 судья Бондаренко не назначил пенальти уже на старте встречи, а затем "Шахтер" забил трижды.

Чаще всего судьи ошибались против "Динамо" – восемь раз, однако три из этих ошибок пришлись на выигрышные для киевлян кубковые поединки. Еще один просчет против "Динамо" допустил ассистент Высоцкий, однако большее значение имели засчитанные голы киевлян из офсайда в ворота "Зари" и "Олимпика". Еще трижды в пользу столичной команды были ошибки в УПЛ, так что обобщенно можно говорить о своеобразном балансе.

Также часто ошибались судьи против "Колоса" (семь ошибок) и "Олимпика" (шесть ошибок). Почти не было судейских ошибок в матчах с участием "Десны".

Более подробную информацию о судействе в первой части украинского сезона читайте на нашем сайте позже.