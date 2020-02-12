Тлумак-младший: Ставил себе цель на турецких сборах забить мяч

Юрий Тлумак, 17-летний полузащитник "зелено-белых" и сын главного тренера луцкой "Волыни" Андрея Тлумака, накануне отметился дебютным мячом за основную команду в контрольном поединке с датским "Кеге".

Юрий считает, что игра была очень боевая, а соперник был хорошо подготовлен к матчу.

- "Кеге" - слаженная команда, у которой хорошо получалось выбегать в быстрые контратаки. Зато и мы не дали слабинку, отстояли и сумели трижды отыграться.

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Мой гол за основную команду значит для меня очень много. Надеюсь, что дальше будет еще лучше. Конечно, наша общая цель - как можно качественнее подготовиться к непростому сезону, но мысленно грезил и ставил себе цель на этом турецком сборе забить мяч. Когда зашел в раздевалку, партнеры меня поздравили с дебютным голом и поблагодарили за игру.

Сейчас я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Нужно работать дальше, сбор с основной командой "Карпат" в первую очередь добавил мне уверенности.