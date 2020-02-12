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Бразильский полузащитник Шахтера тренируется отдельно от команды

Премьер-лига
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После повреждения в игре с Македония ГП

Бразильский полузащитник Шахтера тренируется отдельно от команды
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После возвращения со сбора в Турции тренерский штаб предоставил команде выходной, а вчера "горняки" собрались в загородном комплексе "Святошин".

Перед началом сессии Луиш Каштру очертил футболистам план подготовки на ближайшую неделю, после чего «оранжево-черные» приступили к работе на поле.

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Полуторачасовое занятие традиционно содержало различные упражнения с мячами. Группа нападения отдельно с Витором Северино занималась построением игры в атаке через фланги, тогда как защитники овладевали синхронность действий в определенных зонах.

Индивидуальную программу имел травмированный хавбек Дентиньо.

Добавим, что последний раз бразилец участвовал в контрольном поединке "Шахтера" еще 5 февраля в игре с "Македония ГП". Тогда он вышел на замену на 46 минуте, а уже через 14 минут был заменен Вакулой.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Македония ГП (Северная Македония) Македония Герче Петров (Скопье)
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Источник:
ФК Шахтар

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