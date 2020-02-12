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Днепр-1 - Чанчунь Ятай. Прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Проверка первой лигой Китая

Днепр-1 - Чанчунь Ятай. Прямая видеотрансляция
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Первым за сегодняшний день соперником "Днепр-1" будет клуб "Чанчунь Ятай" из Китая.

2018 его главная команда вылетела из Суперлиги Китая в первый дивизион, где выступает сейчас. По итогам прошлогоднего сезона Чанчунь Ятай занял 5 место.

Для китайской команды это будет третий товарищеский матч на сборах. Накануне они проиграли российским Чертаново (0: 3) и Химкам (1:4).

Контрольная игра

12.02.2020 14:00. Турция.

СК "Днепр-1" (Днепр, Украина) - "Чанчунь Ятай" (Чанчунь, Китай)

СК "Днепр-1": 1. Мирослав Зновенко, 11. Владислав Шаповал, 71 Максим Лопиренок, 9. Александр Сваток, 77. Алексей Чичиков, 69. Юрий Вакулко, 18. Александр Снежко, 98. Андрей Киреев, 19 Лукас Тейлор, 91. Гриффин Сабатини, 25 Игорь Когут.

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В статье: Контрольный матч СК Днепр-1 Днепр-1 Чанчунь Ятай (Китай)
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Источник:
Дніпро-1

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