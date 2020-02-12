Герой футбольного дня. Богдан Бутко

"Шахтер" еще может обновить свой заявочный лист на вторую часть УПЛ. 19-го февраля – крайний срок. Поэтому теоретически Богдан Бутко еще может оказаться в обойме "горняков" на вторую часть сезона 2019/20, хотя верится в это слабо. Однако ситуация запутанная. Особенно смутило участие Богдана в контрольном матче с "Македонией ГП" уже после того, как стало известно, что на него тренерский штаб не рассчитывает. То ли Каштру решил лишний раз убедиться в своем решении, то ли показывали игрока потенциальным нанимателям из Польши...

Вполне вероятно, что первоочередной план тренерского штаба "Шахтера" предусматривал обустройство судьбы Бутко посредством аренды в "Лех" и повышение доверия к молодому и перспективному Кирюханцеву. Однако в ситуацию вмешались непредвиденные сопутствующие обстоятельства – Бутко выбыл из строя минимум на месяц из-за травмы, переход не состоялся. Но и от Кирюханцева избавились, отдав его в очередную аренду в "Мариуполь". Интересно, что два события, - срыв трансфера Бутко и уход Игоря Кирюханцева, - почти совпали во времени.

С другой стороны, возможно, все гораздо проще. При наличии Додо и Болбата "Шахтеру" вряд ли нужен третий правый защитник. Более нуждается в усилении левый фланг обороны. Ведь за спиной у Исмаили, если учитывать, что Матвиенко последнее время играет в центре обороны не только в клубе, но и в сборной Украины, нет никого. С другой стороны, на сборах усердно работал и играл в контрольных матчах на позиции левого фулбэка Маркос Сиприано. А наличие юных, перспективных и решительных в вопросе борьбы за основной состав центральных защитников Витао и Бондаря разнообразит для Каштру варианты.

Любой из них может сыграть в центре рядом с Кривцовым, позволив в случае форс-мажора (травма или дисквалификация Исмаили) сместить Матвиенко на левый фланг. О Витао есть смысл вспомнить и в контексте правого фланга обороны: здесь он играл в контрольном матче "Шахтера" с "Олимпией". Поэтому однообразному и уже довольно возрастному Бутко действительно нет места.

По кадровому наполнению защитное звено "Шахтера" укомплектовано хорошо. Настолько, что можно себе позволить избавляться от игрока, который еще в прошлом году играл в основном составе сборной Украины в важном поединке (против Люксембурга в гостях) и усилил бы, наверное, любого другого участника УПЛ. Однако по содержанию игры в обороне "горняков" есть проблемы. Особо они наблюдались в матчах еврокубков. И это то, над чем Каштру нужно работать в первую очередь.