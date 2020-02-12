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ФК Динамо объявил стартовый состав на контрольный поединок с Тоболом
Тренерский штаб "Динамо" назвал стартовый состав команды на сегодняшний поединок с казахским "Тоболом".
Кучерук, Кузык, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Кадири, Дуелунд, де Пена, Сухоручко, Соль.
Матч начнется в 15 часов.
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Источник:Телеграм-канал ФК Динамо
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