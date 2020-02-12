Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Тобол: Прямая видеотрансляция
Предпоследняя контрольная встреча киевлян
Сегодня киевское "Динамо" проведет спарринг с 4-й командой Казахстана.
Клуб - чемпион Казахстана 2010 года, восьмикратный призер, а также обладатель Кубка Казахстана 2007 года.
В составе "Тобола" выступает немало игроков сборной Казахстана, представитель сборной Армении Петрос Аветисян и известный по выступлениям в киевском "Арсенале", "Днепре" и "Кривбассе" игрок сборной Грузии Джаба Канкава.
Контрольный матч
Турция
12.02.2020 15:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Тобол" (Костанай, Казахстан)
Состав "Динамо": Кучерук, Кузык, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Кадири, Дуелунд, де Пена, Сухоручко, Соль.