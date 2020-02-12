  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Тобол: Прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Тобол: Прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(6 голосов)

Предпоследняя контрольная встреча киевлян

Динамо - Тобол: Прямая видеотрансляция
Новина українською

Сегодня киевское "Динамо" проведет спарринг с 4-й командой Казахстана.

Клуб - чемпион Казахстана 2010 года, восьмикратный призер, а также обладатель Кубка Казахстана 2007 года.

В составе "Тобола" выступает немало игроков сборной Казахстана, представитель сборной Армении Петрос Аветисян и известный по выступлениям в киевском "Арсенале", "Днепре" и "Кривбассе" игрок сборной Грузии Джаба Канкава.

Контрольный матч

Турция

12.02.2020 15:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Тобол" (Костанай, Казахстан)

Состав "Динамо": Кучерук, Кузык, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Кадири, Дуелунд, де Пена, Сухоручко, Соль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Товарищеский матч Динамо (Киев) Контрольный матч Тобол (Костанай)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...