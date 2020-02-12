Динамо - Тобол: Прямая видеотрансляция

Сегодня киевское "Динамо" проведет спарринг с 4-й командой Казахстана.

Клуб - чемпион Казахстана 2010 года, восьмикратный призер, а также обладатель Кубка Казахстана 2007 года.

В составе "Тобола" выступает немало игроков сборной Казахстана, представитель сборной Армении Петрос Аветисян и известный по выступлениям в киевском "Арсенале", "Днепре" и "Кривбассе" игрок сборной Грузии Джаба Канкава.

Контрольный матч

Турция

12.02.2020 15:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Тобол" (Костанай, Казахстан)

Состав "Динамо": Кучерук, Кузык, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Кадири, Дуелунд, де Пена, Сухоручко, Соль.