Лунин на награждении: Хочу заканчивать игру с "нулем" в графе пропущенных

Украинскому вратарю Андрею Лунину сегодня вручили награду лучшего игрока января в "Реал" Овьедо.

Андрей поблагодарил болельщиков клуба, которые приходят на стадион и отметил, что трофей - это для всей команды:

"Мы хорошо работаем. Я доволен своими товарищами по команде, тренерами ...Хочу помогать команде добиваться результата и подниматься в турнирной таблице".

Лунин, как сообщает официальний сайт Овьедо, заявил, что хочет закончить игру с нулем в графе пропущенных.