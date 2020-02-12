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Лунин на награждении: Хочу заканчивать игру с "нулем" в графе пропущенных
"Если бы я отбил пенальти, мы бы получили 3 балла"
Украинскому вратарю Андрею Лунину сегодня вручили награду лучшего игрока января в "Реал" Овьедо.
Андрей поблагодарил болельщиков клуба, которые приходят на стадион и отметил, что трофей - это для всей команды:
"Мы хорошо работаем. Я доволен своими товарищами по команде, тренерами ...Хочу помогать команде добиваться результата и подниматься в турнирной таблице".
Лунин, как сообщает официальний сайт Овьедо, заявил, что хочет закончить игру с нулем в графе пропущенных.
Надо на это ориентироваться, потому что сейвы - это хорошо, но если бы я отбил пенальти, мы бы получили 3 балла и были выше в турнирной таблице.
Мы многое совершенствуем в оборонительной линии. Работаем над тактикой и хорошим взаимопониманием. Я думаю, что могу сделать больше и играть лучше. Для этого и продолжаю работать.