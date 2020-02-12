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Лунин на награждении: Хочу заканчивать игру с "нулем" в графе пропущенных

Премьер-лига
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"Если бы я отбил пенальти, мы бы получили 3 балла"

Лунин на награждении: Хочу заканчивать игру с "нулем" в графе пропущенных
Новина українською

Украинскому вратарю Андрею Лунину сегодня вручили награду лучшего игрока января в "Реал" Овьедо.

Андрей поблагодарил болельщиков клуба, которые приходят на стадион и отметил, что трофей - это для всей команды:

"Мы хорошо работаем. Я доволен своими товарищами по команде, тренерами ...Хочу помогать команде добиваться результата и подниматься в турнирной таблице".

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Лунин, как сообщает официальний сайт Овьедо, заявил, что хочет закончить игру с нулем в графе пропущенных.

Надо на это ориентироваться, потому что сейвы - это хорошо, но если бы я отбил пенальти, мы бы получили 3 балла и были выше в турнирной таблице.

Мы многое совершенствуем в оборонительной линии. Работаем над тактикой и хорошим взаимопониманием. Я думаю, что могу сделать больше и играть лучше. Для этого и продолжаю работать.

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В статье: Украина Чемпионат Испании Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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