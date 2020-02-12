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Каниболоцкий: Был с лета без команды. Было тяжело найти

Премьер-лига
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Кипер вернулся в футбол

Каниболоцкий: Был с лета без команды. Было тяжело найти
Новина українською

Новичок "Карпат", украинский вратарь Антон Каниболоцкий рассказал о переходе во львовский клуб и прокомментировал спарринг с "Кеге" (3:3), в котором отбил пенальти.

"Был с лета без команды. Было тяжело найти. Получил предложение от "Карпат", подумал, все взвесил и принял для себя такое решение. Рад, что возвращаюсь в футбол. Постараюсь сделать максимум, чтобы "Карпаты" добились результата, остались в УПЛ.

Тренировочные матчи всегда такие – качели. Надо наработать схемы. Не всегда получается, что просит тренер, но команда старается", – сказал Каниболоцкий.

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В статье: Антон Каниболоцкий Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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