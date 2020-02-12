Тобол из Казахстана забил Динамо в спарринге 4 гола

В среду 12 февраля киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на втором турецком сборе. Сегодня подопечным Алексея Михайличенко противостоял "Тобол" из Костаная.

Изначально следует отметить, что игра вышла живой (особенно первый тайм), а "Тобол" очень неплохо выглядел на фоне украинского вице-чемпиона.

"Динамо" начало матч уверенно и уже на 12-й минуте Соль забил свой первый мяч на сборах, замкнув навес с углового. На 39-й Дуэлунн уже почти традиционно пробив на силу, удваивает счет, однако еща за пару минут до окончания тайма "Тобол" сквитал один мяч с пенальти.

А вот после перерыва у киевлян что-то пошло не так. "Динамо" пропустило трижды. Два гола влетели в ворота Бущана после двух быстрых атак (или даже контратак) "Тобола", и еще один гол привез кто-то из защитников киевлян, поскользнувшись на мокром поле и банально подарив мяч сопернику, который и вывел партнера н свидание с Бущаном.

У "Динамо" же втором тайме мало что получалось, атаки разворачивались медленно, а единственный гол был отменен из-за офсайда.

2:4. Пожалуй, "Тобол" вполне наиграл на победу, так как выглядел более целостно и с реализацией у казахстанской команды все было в порядке.

Ну и отметим, что свой последний спарринг на сборах "Динамо" проведет в субботу 15 февраля против "Динамо" тбилисского.

Динамо – Тобол 2:4

Голы: Соль, 12, Дуэлунд, 39 – 44 (пен), 47, 58, 72

Динамо: Кучерук (Бушан, 46), Кузык, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Кадири, Дуелунд (Шапаренко, 46), де Пена, Сухоручко, Соль.