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Днепр-1 в первом спарринге дня уступил китайскому Чанчунь Ятай

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередное поражение днепрян на сборах

Днепр-1 в первом спарринге дня уступил китайскому Чанчунь Ятай
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"Днепр-1" сыграл свой первый из двух запланированных спаррингов на 12 февраля. В первой половине дня днепряне сыграли с китайским клубом "Чанчунь Ятай".

"Днепр-1" начал матч активно, однако пропустил первым на 15-й минуте. Впрочем, отыгрались днепряне довольно быстро – Вакулко замкнул быструю контратаку, однако буквально через пару минут китайцы снова вышли вперед.

После перерыва "Днепр-1" пытался было отыграться, однако "Чанчунь" неплохо отыграл в обороне и отстоял победу.

Интересно, что в данном матче днепряне сыграли стартовым составом без замен, скорее всего потому, что уже вечером проведут второй спарринг за день против "Александрии".

Днепр-1 — Чанчунь Ятай (Китай) 1:2

Голы: Вакулко (21) — Сержиньо (15), Янг Чао (23)

Днепр-1: Зновенко, Шаповал, Лопыренок, Сваток, Чичиков, Вакулко, Снижко, Киреев, Тейлор, Сабатини, Когут.

Видео всего матча:

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В статье: СК Днепр-1
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