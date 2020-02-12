Днепр-1 в первом спарринге дня уступил китайскому Чанчунь Ятай

"Днепр-1" сыграл свой первый из двух запланированных спаррингов на 12 февраля. В первой половине дня днепряне сыграли с китайским клубом "Чанчунь Ятай".

"Днепр-1" начал матч активно, однако пропустил первым на 15-й минуте. Впрочем, отыгрались днепряне довольно быстро – Вакулко замкнул быструю контратаку, однако буквально через пару минут китайцы снова вышли вперед.

После перерыва "Днепр-1" пытался было отыграться, однако "Чанчунь" неплохо отыграл в обороне и отстоял победу.

Интересно, что в данном матче днепряне сыграли стартовым составом без замен, скорее всего потому, что уже вечером проведут второй спарринг за день против "Александрии".

Днепр-1 — Чанчунь Ятай (Китай) 1:2

Голы: Вакулко (21) — Сержиньо (15), Янг Чао (23)

Днепр-1: Зновенко, Шаповал, Лопыренок, Сваток, Чичиков, Вакулко, Снижко, Киреев, Тейлор, Сабатини, Когут.

Видео всего матча: