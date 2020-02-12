Премьер-лига
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Днепр-1 - Александрия: Видеотрансляция матча
Для каждой из команд это - второй поединок за день
"Днепр-1" сегодня уже сыграл с китайским "Чанчунь Ятай", а "Александрия" - с чемпионом Грузии, тбилисским "Динамо".
Для днепрян это будет 8 по счету поединок на сборах, а для александрийцев - уже 10-й.
К слову, противостоянием друг с другом обе команды завершали осеннюю часть чемпионата Украины.
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Контрольный матч
Турция, Белек, поле Susesi luxury report
12.02.2020 18:30
"Днепр-1" - "Александрия"
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