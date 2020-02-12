Днепр-1 - Александрия: Видеотрансляция матча

"Днепр-1" сегодня уже сыграл с китайским "Чанчунь Ятай", а "Александрия" - с чемпионом Грузии, тбилисским "Динамо".

Для днепрян это будет 8 по счету поединок на сборах, а для александрийцев - уже 10-й.

К слову, противостоянием друг с другом обе команды завершали осеннюю часть чемпионата Украины.

Контрольный матч

Турция, Белек, поле Susesi luxury report

12.02.2020 18:30

"Днепр-1" - "Александрия"