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Чоботенко: Новичок должен спеть песню. Так что ждем от Кирюханцева сольный номер

Премьер-лига
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Защитник Мариуполя - о спарринге с Черноморцем и возвращении Кирюханцева

Чоботенко: Новичок должен спеть песню. Так что ждем от Кирюханцева сольный номер
Новина українською

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко расскзал о спарринге с "Черноморцем" (2:1), а также поведал о том, какие "санкции" ждут Игоря Кирюханцева.

— Завершили игровой день победой. Вы автор забитого мяча. Опишите этот эпизод.

— Вышла неоднозначная ситуация. Я "чирканул" по мячу, но в какой-то степени можно считать это и автоголом. Такой вот сумбур, но главное что забили.

— 90 минут на поле, насколько тяжело держать на сборах такой темп?

— Под конец уже было тяжеловато. Но, в общем, мы провели матч хорошо, учитывая, что соперник играл неуступчиво, прессинговал нас. "Черноморец" по игре — команда уровня Премьер-лиги.

— Как встретили Кирюханцева в команде?

— Очень хорошо. Все рады возвращению Игоря.

— Он пропустил большую часть сборов. Предусмотрены ли какие-то "санкции"?

— Есть такая традиция: тот, кто возвращается в команду или приходит как новичок, должен спеть песню. Так что ждем от Кирюханцева сольный номер.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Чоботенко Игорь Кирюханцев
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Источник:
ФК Мариуполь

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