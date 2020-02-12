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Максимов: VAR поможет исправлять ошибки арбитров – уверен на 200%

Премьер-лига
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наставник Ворсклы приветствует внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери

Максимов: VAR поможет исправлять ошибки арбитров – уверен на 200%
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказался относительно внедрения VAR в УПЛ. Напомним, что именно в матче полтавчан против "Динамо" 22 февраля впервые в истории украинского футбола система будет использоваться в полном объеме.

"Исключительно положительно отношусь. Пара минут, а иногда и меньше минуты, ничего не решают, а справедливость восторжествует. Это правильно. Приятно, что это теперь есть в Украине.

Судья может не увидеть моменты в гуще событий, примет решение. А люди пересмотрят – это очень хорошо. Это поможет исправлять ошибки арбитров – уверен на 200%", - сказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
ТК Футбол

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