Максимов: VAR поможет исправлять ошибки арбитров – уверен на 200%

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказался относительно внедрения VAR в УПЛ. Напомним, что именно в матче полтавчан против "Динамо" 22 февраля впервые в истории украинского футбола система будет использоваться в полном объеме.

"Исключительно положительно отношусь. Пара минут, а иногда и меньше минуты, ничего не решают, а справедливость восторжествует. Это правильно. Приятно, что это теперь есть в Украине.

Судья может не увидеть моменты в гуще событий, примет решение. А люди пересмотрят – это очень хорошо. Это поможет исправлять ошибки арбитров – уверен на 200%", - сказал Максимов.