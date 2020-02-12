Литвин: Олимпик искал левоногого центрбека, а Висенте Гомес лично был заинтересован в моих услугах

Украинский защитник Дмитрий Литвин, который недавно подписал контракт с "Олимпиком", прокомментировал свой переход в донецкий клуб.

"Олимпик" искал левоногого центрального защитника. И, как мне сказали, Висенте Гомес лично был заинтересован в моих услугах. Я рад возможности поработать под руководством этого наставника. Слышал о нем много хорошего еще со времен, когда он работал в "Динамо". Уверен, смогу многому у него научиться.

Меня здорово приняли в команде. Футбольный мир довольно тесен: со многими ребятами я был знаком. С Зотей мы и вовсе делили одну комнату в "Металлисте". Здесь отличный коллектив и созданы все условия, чтобы прогрессировать как командно, так и индивидуально", - сказал Литвин.