Цыганык: Для возвращения Кадара в первую команду Динамо нет предпосылок

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о возможном будущем защитника "Динамо" Тамаша Кадара.

"Достаточно сложная ситуация с Кадаром. На данном этапе он в дубле и нет предпосылок к его возвращению в основу киевлян. Однако и предложений у "Динамо" нет.

Есть мнение, что Кадар может оказаться в России. Там сейчас открыто трансферное окно, там агенты привыкли тянуть до последнего, чтобы потом перед закрытием все провернуть очень быстро и на выгодных для себя условиях. Сейчас все направлено на то, чтобы все получилось так, как хочет венгр – покинуть "Динамо", скорее всего, на выгодных ему и его будущему клубу условиях", — сказал Цыганык в эфире Цыганык LIVE.