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Цыганык: Для возвращения Кадара в первую команду Динамо нет предпосылок

Премьер-лига
(1 голосов)

Но и предложений по венгру у киевлян пока что нет

Цыганык: Для возвращения Кадара в первую команду Динамо нет предпосылок
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о возможном будущем защитника "Динамо" Тамаша Кадара.

"Достаточно сложная ситуация с Кадаром. На данном этапе он в дубле и нет предпосылок к его возвращению в основу киевлян. Однако и предложений у "Динамо" нет.

Есть мнение, что Кадар может оказаться в России. Там сейчас открыто трансферное окно, там агенты привыкли тянуть до последнего, чтобы потом перед закрытием все провернуть очень быстро и на выгодных для себя условиях. Сейчас все направлено на то, чтобы все получилось так, как хочет венгр – покинуть "Динамо", скорее всего, на выгодных ему и его будущему клубу условиях", — сказал Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Тамаш Кадар
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
12.02.2020 в 18:22
Неужели найдутся идиоты, желающие его купить?
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