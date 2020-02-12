Беседин хочет ускорить рассмотрение своего "допингового" дела

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, как развивается ситуация с форвардом "Динамо" Артемом Бесединым, который обвиняется в употреблении запрещенных препаратов.

По словам Цыганыка, Беседин пока что не имеет права тренироваться в профессиональных командах, и поэтому хочет ускорить процесс рассмотрения дела.

Команда футболиста (агенты, юристы) уверены в невиновности Артема, и что в данной ситуации он является "жертвой", а не "преступником". Поэтому представители футболиста обратились к WADA с просьбой ускорить рассмотрение дела.

Игрок не хочет затягивать с рассмотрением дела, так как надеется на оправдательный приговор и намерен как можно скорее вернуться к тренировкам и на поле, чтобы зарекомендовать себя перед тренерским штабом сборной Украины и попасть в заявку команды на Евро-2020.

Напомним, Беседин был отстранён от любой футбольной деятельности после того, как стало известно, что 23-летний украинец провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4). Игроку может грозить до 4-х лет дисквалификации.