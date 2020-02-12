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Беседин хочет ускорить рассмотрение своего "допингового" дела

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард намерен побороться за шанс поехать на Евро

Беседин хочет ускорить рассмотрение своего "допингового" дела
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, как развивается ситуация с форвардом "Динамо" Артемом Бесединым, который обвиняется в употреблении запрещенных препаратов.

По словам Цыганыка, Беседин пока что не имеет права тренироваться в профессиональных командах, и поэтому хочет ускорить процесс рассмотрения дела.

Команда футболиста (агенты, юристы) уверены в невиновности Артема, и что в данной ситуации он является "жертвой", а не "преступником". Поэтому представители футболиста обратились к WADA с просьбой ускорить рассмотрение дела.

Игрок не хочет затягивать с рассмотрением дела, так как надеется на оправдательный приговор и намерен как можно скорее вернуться к тренировкам и на поле, чтобы зарекомендовать себя перед тренерским штабом сборной Украины и попасть в заявку команды на Евро-2020.

Напомним, Беседин был отстранён от любой футбольной деятельности после того, как стало известно, что 23-летний украинец провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4). Игроку может грозить до 4-х лет дисквалификации.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Артем Беседин
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.02.2020 в 20:50
ооо евролес
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0
0
v.grischuk (Винница)
12.02.2020 в 20:23
Как раз на евро его все ждут, ведь такую сильную сейчас он набрал форму, что без него никак!!!!!
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+1
0
karpatoman (Львів)
12.02.2020 в 20:35
Він же ж у нас добре бореться:-) Хай спробує здобути ліцензію на Олімпіаду по вільній боротьбі(:-))
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+1
0
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Maxam (Чернівці)
12.02.2020 в 19:44
ахахахаха, накой оно на Евро)
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+2
0

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