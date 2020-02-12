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Александрия в первом спарринге дня уступила тбилисскому Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Вечером команда Шарана сыграет с Днепром-1

Александрия в первом спарринге дня уступила тбилисскому Динамо
Новина українською

"Александрия" на среду 12 февраля запланировала два контрольных матча и в первом, утреннем поединке минимально уступила тбилисскому "Динамо".

Первый тайм матча пришел при преимуществе украинской команды – "Александрия" серьезно поддавливала и даже заработала пенальти, который, впрочем, Грицук не реализовал.

Второй тайм также прошел при преимуществе команды Владимира Шарана, однако забить "горожане" так и не сумели. Ну а в концовке матча сработало старое правило, про "не забиваешь ты – забивают тебе", и тбилисцы реализовали одну из немногих своих острых атак. 0:1 за "Динамо".

Отметим, что вечером (матч идет в данные минуты) "Александрия" сыграет свой второй спарринг за день. Соперником "горожан" будет "Днепр-1".

Александрия – Динамо (Тбилиси, Грузия) 0:1

Гол: 87

Александрия: Панькив, Бабогло, Дубра, Шендрик (Мирошниченко, 46'), Лучкевич, Гречишкин, Задерака, Третьяков, Довгий, Грицук (Ивахно, 70'), Ситало

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В статье: ФК Александрия Динамо (Тбилиси)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.02.2020 в 20:17
а во втором ДН 1
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