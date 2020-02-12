Михайличенко: До идеальной формы еще работать и работать

Главный тренер киевского "Динамо" Киев Алексей Михайличенко прокомментировал контрольный матч с "Тоболом" (2:4).

- Сегодня у нас был экспериментальный состав, это нужно учитывать. К тому же, первые два мяча, которые мы забили, наложили какой-то отпечаток, потому что мы перестали играть на тех скоростях, с теми усилиями, с которыми следовало. А потом уже вернуться в игру очень тяжело.

У нас в этой игре была очень молодая линия обороны, за исключением Пиварича. Не все получилось, но молодые ребята – и Сирота, и Романчук – очень хорошо работают, отдаются в каждой тренировке, поэтому им, наверное, немножко тяжеловато. Сегодня они не так уверенно сыграли, как в предыдущих играх, когда все было хорошо.

Против любой команды нужно играть на максимальных возможностях, на максимальных скоростях. А то, что сегодня получился такой результат – все видели и судейство, и все остальное, поэтому ничего страшного нет, будем работать дальше.

- Несмотря на то, что арбитры не засчитали два гола Соля, не назначили пенальти за фол на нем зафиксировав офсайд, Фран не опустил руки, до финального свистка был нацелен на ворота…

- Хорошо, что ребята встряхнулись, постарались вернуться в игру. На таких скоростях, на каких мы провели последние 20 минут встречи, нужно играть весь матч – не позволяя сопернику ничего создать. К сожалению, те моменты, которые возникли у наших ворот, мы придумали сами себе. Через это тоже нужно пройти. Идет серьезная работа, все это нелегко совместить – и психологически, и физически. Нужно терпеть.

- Большая часть стартового состава провела сегодня полный матч. В функциональном плане команда уже подходит к идеальной форме?

- До идеальной формы еще работать и работать, но мы рассчитываем подойти в боевой готовности к первым официальным матчам.

- Вы уже для себя определяете основной состав на официальные игры сезона?

- Естественно, но сейчас мы определяем состав на первый матч, который состоится 22 февраля. А на следующую игру снова будем выбирать лучший состав. И так все время, на каждый матч.