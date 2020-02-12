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Игорь Суркис: Не понимаю, что это за зарплаты. Мы все опубликуем

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент киевлян не понимает...

Игорь Суркис: Не понимаю, что это за зарплаты. Мы все опубликуем
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал опубликованную официальную зарплатную ведомость "Динамо" за декабрь 2019 года.

— Вы просматривали матчи загребского "Динамо" с "Шахтером" в Юношеской лиге УЕФА. Насколько эти матчи отличаются?

— Сложно сравнивать. Тогда матчи были на фоне встреч чемпионата, а у нас это первая официальная игра в году. Серия пенальти — это лотерея.

— Троица, которая тренировалась с первой командой, насколько она усилила игру?

— Я бы их не выделял. Но они и должны выделяться на этом фоне, если тренировались с основной командой. Они прошли серьезные сборы, поэтому оценку уже даст тренер.

— "Динамо" делает ставку на молодежь. У команды, которая сегодня играла, есть перспектива?

— Я могу эмоционально оценивать, но если они будут продолжать работать и переживут это обидное поражение, то у них есть будущее. Но надо работать, работать, еще раз работать и не останавливаться.

— Почему тренер вратарей "Динамо" Михаил Михайлов зарабатывает больше главного тренера Алексея Михайличенко?

— Я не понимаю, что это за зарплаты. Мы сегодня все опубликуем".

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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аалекс ( Крым)
12.02.2020 в 20:26
Ждем с нетерпением.
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+1
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
12.02.2020 в 20:37
воды ждете?
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0
-3
аалекс ( Крым)
12.02.2020 в 20:39
Глупых новостей наслушался? Как раз с водой в Крыму все хорошо.
+1
-1

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