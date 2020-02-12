Игорь Суркис: Не понимаю, что это за зарплаты. Мы все опубликуем

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал опубликованную официальную зарплатную ведомость "Динамо" за декабрь 2019 года.

— Вы просматривали матчи загребского "Динамо" с "Шахтером" в Юношеской лиге УЕФА. Насколько эти матчи отличаются?

— Сложно сравнивать. Тогда матчи были на фоне встреч чемпионата, а у нас это первая официальная игра в году. Серия пенальти — это лотерея.

— Троица, которая тренировалась с первой командой, насколько она усилила игру?

— Я бы их не выделял. Но они и должны выделяться на этом фоне, если тренировались с основной командой. Они прошли серьезные сборы, поэтому оценку уже даст тренер.

— "Динамо" делает ставку на молодежь. У команды, которая сегодня играла, есть перспектива?

— Я могу эмоционально оценивать, но если они будут продолжать работать и переживут это обидное поражение, то у них есть будущее. Но надо работать, работать, еще раз работать и не останавливаться.

— Почему тренер вратарей "Динамо" Михаил Михайлов зарабатывает больше главного тренера Алексея Михайличенко?

— Я не понимаю, что это за зарплаты. Мы сегодня все опубликуем".