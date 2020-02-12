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Игорь Суркис: Не понимаю, что это за зарплаты. Мы все опубликуем
Президент киевлян не понимает...
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал опубликованную официальную зарплатную ведомость "Динамо" за декабрь 2019 года.
— Вы просматривали матчи загребского "Динамо" с "Шахтером" в Юношеской лиге УЕФА. Насколько эти матчи отличаются?
— Сложно сравнивать. Тогда матчи были на фоне встреч чемпионата, а у нас это первая официальная игра в году. Серия пенальти — это лотерея.
— Троица, которая тренировалась с первой командой, насколько она усилила игру?
— Я бы их не выделял. Но они и должны выделяться на этом фоне, если тренировались с основной командой. Они прошли серьезные сборы, поэтому оценку уже даст тренер.
— "Динамо" делает ставку на молодежь. У команды, которая сегодня играла, есть перспектива?
— Я могу эмоционально оценивать, но если они будут продолжать работать и переживут это обидное поражение, то у них есть будущее. Но надо работать, работать, еще раз работать и не останавливаться.
— Почему тренер вратарей "Динамо" Михаил Михайлов зарабатывает больше главного тренера Алексея Михайличенко?
— Я не понимаю, что это за зарплаты. Мы сегодня все опубликуем".