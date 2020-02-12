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Днепр-1 по рекомендации Шевченко пригласит итальянского специалиста по тактике

Премьер-лига
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Луиджи Ночентини может присоединится к Днепру-1

Днепр-1 по рекомендации Шевченко пригласит итальянского специалиста по тактике
Новина українською

"Днепр-1" пригласит для работы в тренерском штабе команды итальянского тренера Луиджи Ночентини.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, днепряне обратились к главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, и наставник "сине-желтых" порекомендовал клубу именно этого итальянского специалиста.

Сообщалось, что Ночентини будет ассистентом Дмитрия Михайленко по тактике.

Напомним, что ранее итальянец работал в штабе Маурицио Сарри в "Наполи" и "Челси".

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В статье: Андрей Шевченко Игорь Цыганык СК Днепр-1 Луиджи Ночентини
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Источник:
Football Hub

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