Днепр-1 по рекомендации Шевченко пригласит итальянского специалиста по тактике

"Днепр-1" пригласит для работы в тренерском штабе команды итальянского тренера Луиджи Ночентини.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, днепряне обратились к главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, и наставник "сине-желтых" порекомендовал клубу именно этого итальянского специалиста.

Сообщалось, что Ночентини будет ассистентом Дмитрия Михайленко по тактике.

Напомним, что ранее итальянец работал в штабе Маурицио Сарри в "Наполи" и "Челси".