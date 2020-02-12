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Днепр-1 по рекомендации Шевченко пригласит итальянского специалиста по тактике
Луиджи Ночентини может присоединится к Днепру-1
"Днепр-1" пригласит для работы в тренерском штабе команды итальянского тренера Луиджи Ночентини.
Как сообщил журналист Игорь Цыганык, днепряне обратились к главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, и наставник "сине-желтых" порекомендовал клубу именно этого итальянского специалиста.
Сообщалось, что Ночентини будет ассистентом Дмитрия Михайленко по тактике.
Напомним, что ранее итальянец работал в штабе Маурицио Сарри в "Наполи" и "Челси".
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Источник:Football Hub
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