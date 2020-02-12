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Скандал с зарплатами: Динамо опубликовало налоговые декларации Бойко, Буяльского и Сидорчука

Премьер-лига
(3 голосов)

Клуб ответил на обвинения Экономической правды

Скандал с зарплатами: Динамо опубликовало налоговые декларации Бойко, Буяльского и Сидорчука
Новина українською

Киевское "Динамо" ответило на материал "Экономической правды", которая опубликовала зарплатную ведомость игроков клуба за декабрь, согласно которой Денис Гармаш получил 20 тысяч гривен, а Виктор Цыганков лишь немногим меньше. У Беньямина Вербича зарплата якобы 15 тысяч гривен в месяц, как и у тренера Алексея Михайличенко.

В первую очередь, "Динамо" обвинило журналистов в раскрытии персональных данных (идентификационных кодов) более 600 сотрудников клуба, а также опубликовало налоговые декларации игроков Бойко, Буяльского и Сидорчука за 2018 год.

Декларация Дениса Бойко

Декларация Виталия Буяльского

Декларация Сергея Сидорчука

"Из этих деклараций очевидно, что только эти три футболиста заплатили налоги в размере 910’056,99 грн, 1’434’631,98 грн и 2’287’655,15 грн соответственно", — сказано в заявлении.

Также клуб сообщил, что "Динамо" и футболисты уплатили суммарно более 84,5 млн грн, из которых НДФЛ составляет более 52 млн грн, а военный сбор – более 3,3 млн грн.

В итоге, клуб потребовал от "Экономической правды" опровержения ложной информации и публичных извинений за обнародование персональных данных сотрудников, в частности их идентификационных кодов.

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В статье: Денис Бойко Виталий Буяльский Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (20)
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SERG DIAGER (Сумы)
12.02.2020 в 23:11
Не схвалюю всіляких офшорів, і тому подібного, але зараз такий час : хочеш жити - вмій крутитися. Знову ж таки, не хочу робити із Суркіса святого, але враховуючи недосконалість українського законодавства, а також корумпованість багатьох щабелів влади та чиновників, багато олігархів та бізнесменів знаходять "лазєйки", для того, щоб надурити державу і полегшити собі життя. Хтось краде більше, хтось менше, але це стосується всіх : Суркісів, Ахметових з їхніми гуманітарними імперіями, через які також відмиваються гроші, Беня і тому подібні, яких дуже багато, закінчуючи звичайними людьми, які отримують гроші в конверті і не дуже поспішають бігти в банк і платити податки. Багато з тих праведників, які тут із себе корчать святих, самі не проти "халяви" та легких грошей. А поки Суркіс тримає мій улюблений клуб на плаву, хоч і не завжди вдало, я буду йому за це вдячний. Хоч він і далеко не ідеал.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
12.02.2020 в 23:01
Какие вы все завистливые твари!!! Как можно не верить самому Суркису???? Кристальный человек!!! Не бери грех на душу, твари!!
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0
-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
12.02.2020 в 23:23
Какой-то поток сознания
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
12.02.2020 в 22:46
В дк мозгами поехали?) Там же в декларации четко написано, шо бойко зп получил 170 тыс, а остальные 4.6 ляма с офшора в кипре. Естественно, что он декларирует их и платит налоги - пдфл и военный сбор. Только вот дк государству платит налог с 170 тыс.
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+2
-4
Tenma7 (Чернигов)
12.02.2020 в 22:52
Только с одного бойко, дк недоплачивает в бюджет есв - 1 млн
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+1
-1
SERG DIAGER (Сумы)
12.02.2020 в 22:53
Так їх платить не ДК, а Бойко - яка різниця?
+1
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
12.02.2020 в 22:55
Ти дурень? Ніхто не платить зі всієї суми . В Україні обкладається податком максимум 15 мінімальних зарплат .
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+1
0
недалековідКиева (Біла Церква)
12.02.2020 в 23:01
До речі, то не у Динамо було заблоковано лярд в приваті? Це на рахунок питань чому кіпр...
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
12.02.2020 в 23:02
Насчет есв вы правы. А кипрская компания уже ж давно, вроде чуть ли не с девяностых, где то писали не так давно
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
12.02.2020 в 23:16
А у нас банки три роки тому перестали бути надійними...?
0
0
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
12.02.2020 в 22:34
а разве не так? .. зарплата игроков и есть 20000 грн, об этом и была речь .. а то что с офшоров идут выплаты по 5 000 000 грн на одного игрока, так это еще один вопрос, а каким образом производилось наполнение офшора? Налоги на выведение средств за границу Суркисом уплачены? Покажи декларацию! .. и где гарантия что задекларированы все полученные средства? муть полная!!!
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+3
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
12.02.2020 в 22:35
Иди у ахметова распроси, а заодно про тарифы на эл-во... задолбали бешенцы
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+3
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
12.02.2020 в 22:40
Хвора людина.
0
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
12.02.2020 в 23:21
Ты, твоя мамка или ахметов?
0
0
SERG DIAGER (Сумы)
12.02.2020 в 22:56
Тобі забули показати, козел
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0
0
Sandra777 (Львів)
12.02.2020 в 22:29
Сорок привик так жити і його вже переконати в іншому нереально, в країни де війна люди живуть як кріпаки а ці всі Сурки ,Дими,Рижі не хочуть платити податкі а тільки виводять бабки з України
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0
-3
SD123 (Ясиноватая)
12.02.2020 в 22:13
бугага, а че Динамо в чемпионате Кипра играет?
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0
-4
СашаXM (Хмельницкий)
12.02.2020 в 22:11
ну и?? как и говорил аНалыАхметки1/2/3 насочиняли и вот вам!!!
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+4
-1
kartyw (Киев )
12.02.2020 в 22:00
За такие деньги, и ничего не могут выйграть, чемпионат проиграли, в ЛЧ не прошли, из группы ЛЕ не вышли. За что им деньги платят? В армию их заберите и на восток за 10 000 грн в месяц жизнью рисковать
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+2
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
12.02.2020 в 22:36
Ты из окопа комментишь, болезный?
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+2
0

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