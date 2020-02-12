Скандал с зарплатами: Динамо опубликовало налоговые декларации Бойко, Буяльского и Сидорчука

Киевское "Динамо" ответило на материал "Экономической правды", которая опубликовала зарплатную ведомость игроков клуба за декабрь, согласно которой Денис Гармаш получил 20 тысяч гривен, а Виктор Цыганков лишь немногим меньше. У Беньямина Вербича зарплата якобы 15 тысяч гривен в месяц, как и у тренера Алексея Михайличенко.

В первую очередь, "Динамо" обвинило журналистов в раскрытии персональных данных (идентификационных кодов) более 600 сотрудников клуба, а также опубликовало налоговые декларации игроков Бойко, Буяльского и Сидорчука за 2018 год.

Декларация Дениса Бойко

Декларация Виталия Буяльского

Декларация Сергея Сидорчука

"Из этих деклараций очевидно, что только эти три футболиста заплатили налоги в размере 910’056,99 грн, 1’434’631,98 грн и 2’287’655,15 грн соответственно", — сказано в заявлении.

Также клуб сообщил, что "Динамо" и футболисты уплатили суммарно более 84,5 млн грн, из которых НДФЛ составляет более 52 млн грн, а военный сбор – более 3,3 млн грн.

В итоге, клуб потребовал от "Экономической правды" опровержения ложной информации и публичных извинений за обнародование персональных данных сотрудников, в частности их идентификационных кодов.