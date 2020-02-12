Деда: Через три недели приступлю к индивидуальным тренировкам

Форвард "Карпат" Ярослав Деда, который не полетел с командой на сборы в Турцию из-за травмы, рассказал, как проходит процесс восстановления.

"Сейчас чувствую себя намного лучше, уже не чувствую боли. Однако врачи говорят, что о полноценных тренировках говорить пока слишком рано. Ориентировочно через три недели я должен пройти определенные процедуры, а тогда конечное обследование. Далее будет работа по индивидуальной программе и процесс набора формы. На данный момент мои физические нагрузки ограничиваются походами в бассейн и работой на велотренажере. Нахожусь на связи с партнерами, в частности с Олегом Кудриком, слежу за их работой на сборе .

Все случилось спонтанно - на тренировке немного неудачно наступил на ногу. На правой ноге у меня раньше была операция, произошел сдвиг. У меня были серьезные травмы, сейчас сложность меньше, однако также очень неприятно было, когда узнал, что пропущу сборы. Понимаю, что надо бороться с обстоятельствами, не расстраиваться и работать. Хочу полноценно залечить травму и избежать в будущем подобных проблем.

Буду ли готов сыграть в весенней части чемпионата? Однозначно", - сказал Деда.