Наставник Тобола о победе над Динамо: Полноценным реваншем это не назовешь

Главный тренер казахстанского "Тобола" Григорий Бабаян рассказал о победе в контрольном матче над киевским "Динамо" (4:2).

- Не понравилось, как мы действовали в обороне в первом тайме. Особенно то, как мы пропускали. Не важно против кого мы играем, "Тобол" должен гнуть свою линию, сохранять четкий баланс между атакой и обороной. Должны играть организованно и дисциплинированно.

В первом тайме, на мой взгляд, команда немного испугалась грозного имени соперника - "Динамо" (Киев). Но не сдалась. Понравилось, что во втором тайме мы успокоились. Обсудили все моменты в раздевалке.

30 минут второго тайма пытались играть в свой футбол, руководили игрой и, я думаю, что игра складывалась для нас очень удачно. Важно, что забили в этом матче четыре гола.

В концовке немного сбавили обороты, но над этим нужно работать. Надо выдерживать все тактические требования с первой и до последней минуты.

В целом, хороший спарринг. Первая победа для нас на собрании, победы всегда вселяют уверенность. Но этот результат ни о чем не говорит. Команды на сборах играют под разными нагрузками, в разном состоянии. Однако, всегда приятно побеждать.

- Для вас игра против "Динамо" была не первой в карьере. Думали о статистике противостояний с киевлянами?

- "Астана" под моим руководством была в одной группе с "Динамо". Все складывалось так, что мы должны были обыгрывать "Динамо" на домашнем поле, чтобы выходить из группы. В той игре мы не реализовали много моментов. Футбол не прощает - в обороне была одна ошибка - и гол, а "Астана" свои моменты тогда не реализовала. Конечно, и игра сидела в голове. Эту победу полноценным реваншем не назовешь, но результат все равно приятный.