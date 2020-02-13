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Кравченко: Для нас в спарринге с Александрией был важен результат

Премьер-лига
(1 голосов)

А вот в попадание в первую шестерку - не верит

Кравченко: Для нас в спарринге с Александрией был важен результат
Новина українською

Капитан "Днепр-1" Сергей Кравченко прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с "Александрией" (2:1).

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Первая победа на сборе. Очень хотели выиграть. Говорят, что на сборе результат не важен, но для нас в этот день он был важен.

Первая шестерка? Думаю, это будет очень сложно. 4 очка отрыва и "Шахтер" с "Динамо" в календаре.

Сделаем все возможное, но ...думаю, будет крайне трудно попасть в первую шестерку. Так или иначе будем стараться.

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В статье: Сергей Кравченко ФК Александрия Контрольный матч Днепр-1
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Источник:
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
13.02.2020 в 09:38
так комментатор орал ГОЛ--что будто играли в ЛЕ или ЛЧ а на самом то деле первая победа за все сборы- Алес играл и наигрывал игроков ..... ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
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