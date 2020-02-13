Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кравченко: Для нас в спарринге с Александрией был важен результат
А вот в попадание в первую шестерку - не верит
Капитан "Днепр-1" Сергей Кравченко прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с "Александрией" (2:1).
Читайте такжеДнепр-1 – Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча
Первая победа на сборе. Очень хотели выиграть. Говорят, что на сборе результат не важен, но для нас в этот день он был важен.
Первая шестерка? Думаю, это будет очень сложно. 4 очка отрыва и "Шахтер" с "Динамо" в календаре.
Сделаем все возможное, но ...думаю, будет крайне трудно попасть в первую шестерку. Так или иначе будем стараться.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hugo64 (PARIS)
13.02.2020 в 09:38
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...