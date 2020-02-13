Кравченко: Для нас в спарринге с Александрией был важен результат

Капитан "Днепр-1" Сергей Кравченко прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с "Александрией" (2:1).

Первая победа на сборе. Очень хотели выиграть. Говорят, что на сборе результат не важен, но для нас в этот день он был важен.

Первая шестерка? Думаю, это будет очень сложно. 4 очка отрыва и "Шахтер" с "Динамо" в календаре.

Сделаем все возможное, но ...думаю, будет крайне трудно попасть в первую шестерку. Так или иначе будем стараться.