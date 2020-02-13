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Игрок Александрии высказался об амбициях Днепр-1

Премьер-лига
(2 голосов)
Игрок Александрии высказался об амбициях Днепр-1
Новина українською

Защитник "Александрии" Глеб Бухал после поражения своей команды в контрольной игре в Турции с "Днепр-1" (1:2) прокомментировал претензии команды-соперника в чемпионате Украины на попадание в первую шестерку.

По мнению Глеба, в первой шестерке в любом случае будут крепкие команды.

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Кто бы ни попал, со всеми будут сложные матчи.

Конечно, "Днепр-1" - хорошая квалифицированная команда, против которой тяжело играть. Я считаю, что они заслуживают на первую шестерку.

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1 Глеб Бухал Днепр-1
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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beatles (Крыжополь)
13.02.2020 в 10:02
...и подарят Михайленко первую ВАЗ 2106, заслужил!
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