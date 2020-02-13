Игрок Александрии высказался об амбициях Днепр-1

Защитник "Александрии" Глеб Бухал после поражения своей команды в контрольной игре в Турции с "Днепр-1" (1:2) прокомментировал претензии команды-соперника в чемпионате Украины на попадание в первую шестерку.

По мнению Глеба, в первой шестерке в любом случае будут крепкие команды.