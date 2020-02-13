Лучшие тренеры мира - рейтинг от наставника Десны

Главный тренер черниговской "Десны" и лучший украинский тренер 2019 года Александр Рябоконь назвал свою версию мирового топа тренеров.

- Гвардиола - №1, Клопп - №2. Третий - не я точно. Гвардиола и Клопп сегодня - два сильнейшие тренеры мира.

Также в Рябоконя спросили о футболисте, который бы на тренировках работал меньше всех, а в игре - был активным - на примере упоминания в биографии Фергюсона Тевеса и Бербатова.

"Все возможно. Даже Месси, по некоторым данным, пробегает за матч 5-6 км, а Бускетс - 14-16. Но это не мешает ему быть Месси. Если игрок регулярно забивает, как это делали Тевес или Бербатов, возможен и такой вариант", - заверил тренер.